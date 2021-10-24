مطلوب مندوب مبيعات سيارات للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|المقابله غدا فى مقر الشركة الساعه 4 عصرا مع الكفيل السعودى تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب فوراً:- **مندوب مبيعات للعمل فى معرض سيارات بغروع متعددة داخل المملكة العربيه السعوديه الشروط: **السن لايزيد عن 28 سنه ** اعزب **حسن المظهر واللباقه فى الحديث **وجود رخصه قياده ** يفضل من لديه خبرة سابقه فى المجال الرجاء الالتزام بالشروط المذكورة الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108806
4,000 جنيه
1 جنيه
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2,000 ريال
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2,000 جنيه
1 جنيه
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