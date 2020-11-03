مطلوب مندوب مبيعات خبرة فى الادوات الصحية والسباكة للسعودية فووورا

(فرصة عمل)
|تطلب شركة العادلي للسفريات * 2 مندوب مبيعات * *يشترط * ( خبرة فى مجال الادوات الصحية والسباكة ) - للعمل بالمملكة العربية السعودية ( الرياض ) # برجاء الالتزم بالشروط السابق ذكرها و سرعة ارسال السيرة الذاتية او الاتصال للاستفسار والتوضيح # شركة العادلي لألحاق الكفاءات المصرية بالخارج (720)شركات الزقازيق – حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد ت/ 01001708994 ت / 01023306662 Adly034@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العادلي
|التليفون:
|01023306662 - 01001708994
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|العنوان:
|الزراعة حى مبارك بجوار سوبر ماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072609
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