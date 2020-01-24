مطلوب مندوب مبيعات احبار طابعات المطانع بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لمصانع احبار بالسعوديه – الرياض مندوب مبيعات خبره بأحبار الطابعات لدى المصانع وليس طابعات المكاتب راتب + عموله + سياره برجاء ارسال السى ف للتواصل وتحديد الراتب موبايل : واتساب / 01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050940
4,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل