مطلوب مندوب تسويق خرسانة جاهزة بمدينة جدة

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مندوب تسويق خرسانة جاهزة خبرة من 3 : 5 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة يحمل رخصة قيادة سارية حاصل على مؤهل عالى مناسب مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515