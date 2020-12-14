مطلوب مندوب تسويق خرسانة جاهزة بالرياض خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال ويكون سبق له العمل بالمملكة العربية السعودية السن من 30 : 35 سنة يحمل مؤهل مناسب يحمل رخصة قيادة سارية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515