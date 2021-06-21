مطلوب #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالمنطقة الشر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مجال المواد الغذائية بالمنطقة الشرقية بالسعودية : #مندوبين_مبيعات الشروط : 1.اجادة قيادة السيارات 2.يفضل من له خبرة فى مجال بيع المواد الغذائية 3.حسن المظهر واللباقة 4.العمل بدوام كامل 5.الحد الأقصى للسن 45 سنة المميزات : •رواتب مميزة + عمولة بيع •توفير انتقالات- سكن - تأمين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com