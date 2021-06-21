مطلوب #مندوبين_مبيعات خبرة فى مجال المواد الغذائية لشركة كبرى بالمنطقة الشر

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالى للعمل بكبرى الشركات فى مجال المواد الغذائية بالمنطقة الشرقية بالسعودية : #مندوبين_مبيعات الشروط : 1.اجادة قيادة السيارات 2.يفضل من له خبرة فى مجال بيع المواد الغذائية 3.حسن المظهر واللباقة 4.العمل بدوام كامل 5.الحد الأقصى للسن 45 سنة المميزات : •رواتب مميزة + عمولة بيع •توفير انتقالات- سكن - تأمين طبى يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى الإسكندرية- اﻹسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097807
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صورة الاعلان: مطلوب #مسؤول_مبيعات لشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج - في الإسكندرية مصر

مطلوب #مسؤول_مبيعات لشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن اجراء مقابلات للتخصص التالى للعمل بشركة رائدة في.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/6/2021
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