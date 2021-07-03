مطلوب مندوبين مبيعات و مديرين مناطق للدعايه

(فرصة عمل)
|شـركـة ادويـة ( قسم الطب التجميلى ) تطـلب للـوظـائف الـشاغـره بالـشركـه الاتـى : •مندوبين دعايه طبيه • مديرين مناطق للدعايه مـمـيزات الـشـركـه •1 – مرتبات كبرى •2- عمولات شهريه وسنويه خياليه •3 – سيارات للمندوبين •4 – تأمين كامل وشامل للمندوبين للمراسلات وارسال السيره الذاتيه على الايميل الاتى hr.amira.nasser@gmail.com او ارسال السيرة الذاتيه على الرقم التالى 01121310001
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hr
|التليفون:
|0201121310001
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098714
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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2,000 جنيه
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