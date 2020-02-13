(فرصة عمل)
|مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر بدولة الكويث الراتب 170 دينار كويتي + بدل السكن 10 دينار كويتي + عمولة على المبيعات + زيادة اول سنة 20 دينار + زيادة ثاني سنة 35 دينار + يوم اجازة في الاسبوع + التامين الصحي و المواصلات شروط التسجيل: ان يكون المرشح حاصل على شهادة الباكلوريا المقابلات تجرى مع الكفيل مباشرة في مدينة الدار البيضاء هدا الشهر بادروا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب على الارقام التالية : الهاتف + واتساب : 0680352562 0680352557 التابت 0524475826
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052646
1 درهم
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1 درهم
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(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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