مطلوب مندوبين مبيعات للسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب مندوبين مبيعات للعمل ب ابها (السعوديه ) -مطلوب توافر رخصه قياده - خبره لا تقل عن سنه - السن لا يزيد عن 30 عام -يفضل الخبره فى المواد الغذائيه للتواصل يرجى ارسال السيره الذاتيه على الواتس 01010766992
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف ترخيص1118
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054536
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
4,000 ريال