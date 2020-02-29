مطلوب مندوبين مبيعات للسعوديه

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل ب ابها (السعوديه ) -مطلوب توافر رخصه قياده - خبره لا تقل عن سنه - السن لا يزيد عن 30 عام -يفضل الخبره فى المواد الغذائيه للتواصل يرجى ارسال السيره الذاتيه على الواتس 01010766992