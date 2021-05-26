مطلوب مندوبين مبيعات لشركة لكبرى شركات الصناعات الإلكترونية بالسعودية

مطلوب لشركة صناعات إلكترونية كبرى بالرياض مندوبين مبيعات في الأنظمة الأمنية (أجهزة البصمة وبرامج الحضور والإنصراف، بوابات التحكم بالدخول والخروج، كاميرات المراقبة) الشروط :- خبرة تبدأ من 4 سنوات كمندوب مبيعات في مجال المبيعات. السن لا يزيد عن 35 سنة. القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية. يشترط رخصة قيادة طبيعة التعاقد:- : - راتب مجزى 6000 ريال - الشركة تتحمل كل شئ (السكن - إنتقالات - تأمين طبي - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء ارسال CV على