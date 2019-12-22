مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مندوبين مبيعات لشركة مكسرات كبري للعمل على خطوط سير يتم تحددها من خلال المشرف للعمل براتب من 3500الى 5000جنية والعمل من 9 الى 6 م التوزيع جمله ( كبار العملاء ) الراتب الاساسي 2000+ العموله 3000 الشروط مؤهل عالى حديث التخرج او فوق متوسط ومتوسط خبرة السن لا يزيد عن 35 سنه حسن المظهر مطلوب من سكان القاهرة حاليآ ترقيات بعد 3 شهور يوجد حوافز كل 3 شهور يوجد تامين صحي يوجد تامين اجتماعي يوجد عقد عمل عند استلام الوظيفه والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار - 01156432683 - 0
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: masr services
التليفون: -01063542853

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العنوان: - حمامات القبه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046249
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شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

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9/12/2019
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8/12/2019
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8/12/2019
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العنوان:

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القسم: 

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8/12/2019
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مطلوب لكبرى توكيلات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل

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العنوان:

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القسم: 

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8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س

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القسم: 

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8/12/2019
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مطلوب مندوبين مبيعات لشركة فرجللو

(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية مبيعات مهندسيين تكييف و مندوبين تكييف - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية مبيعات مهندسيين تكييف و مندوبين تكييف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية مبيعات مهندسيين تكييف و مندوبين تكييف •خبرة من 3 الى 5 سنوات فى مجال مبيعات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/12/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة وبدون خبرة شرط مؤهل عالى او فوق متوسط براتب 2500 ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/12/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مندوبين مبيعات خبرة وبدون خبرة شرط مؤهل عالى او فوق متوسط براتب 2500 اساسي + عموله عاليه وحوافز وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2019
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