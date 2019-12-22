مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة مكسرات كبري للعمل على خطوط سير يتم تحددها من خلال المشرف للعمل براتب من 3500الى 5000جنية والعمل من 9 الى 6 م التوزيع جمله ( كبار العملاء ) الراتب الاساسي 2000+ العموله 3000 الشروط مؤهل عالى حديث التخرج او فوق متوسط ومتوسط خبرة السن لا يزيد عن 35 سنه حسن المظهر مطلوب من سكان القاهرة حاليآ ترقيات بعد 3 شهور يوجد حوافز كل 3 شهور يوجد تامين صحي يوجد تامين اجتماعي يوجد عقد عمل عند استلام الوظيفه والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار - 01156432683 - 0