مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س

(فرصة عمل)
|مطلوب مندوبين مبيعات لشركة مكسرات كبري للعمل على خطوط سير يتم تحددها من خلال المشرف للعمل براتب من 3500الى 5000جنية والعمل من 9 الى 6 م التوزيع جمله ( كبار العملاء ) الراتب الاساسي 2000+ العموله 3000 الشروط مؤهل عالى حديث التخرج او فوق متوسط ومتوسط خبرة السن لا يزيد عن 35 سنه حسن المظهر مطلوب من سكان القاهرة حاليآ ترقيات بعد 3 شهور يوجد حوافز كل 3 شهور يوجد تامين صحي يوجد تامين اجتماعي يوجد عقد عمل عند استلام الوظيفه والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار - 01156432683 - 0
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046249
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2,000 ريال
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3,000 ريال
2,500 ريال
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