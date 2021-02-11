مطلوب مندوبين مبيعات خبره للعمل بمصنع لحوم بالرياض

مندوبين مبيعات خبره بالمواد الغذائية للعمل بمصنع لتوزيع لحوم راتب 3000 ريال شامل السكن + 1 ٪؜ عمولة على المبيعات مؤهل عالى + اجاده اللغة الانجليزيه + رخصه قياده السن لا يتجاوز 35 عام *********************************************************** المقابلة يوم الاحـد القادم الموافق 14 / 02 /2021 من الساعـة 11 صباحـا الحضور للمقابلة بصورة شخصية حديثة + السيرة الذاتية + الخبرات + صورة المؤهل الدراسى