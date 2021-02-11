مطلوب مندوبين مبيعات خبره للعمل بمصنع لحوم بالرياض

(فرصة عمل)
|مندوبين مبيعات خبره بالمواد الغذائية للعمل بمصنع لتوزيع لحوم راتب 3000 ريال شامل السكن + 1 ٪ عمولة على المبيعات مؤهل عالى + اجاده اللغة الانجليزيه + رخصه قياده السن لا يتجاوز 35 عام *********************************************************** المقابلة يوم الاحـد القادم الموافق 14 / 02 /2021 من الساعـة 11 صباحـا الحضور للمقابلة بصورة شخصية حديثة + السيرة الذاتية + الخبرات + صورة المؤهل الدراسى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الفادى ترخيص 403
|التليفون:
|01224474333
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|العنوان:
|4/ ش الديوان جاردن سيتى القصر العينى- جاردن سيتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083644
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