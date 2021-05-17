مطلوب مندوبين مبيعات خارجي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض - السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب مندوب مبيعات لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض *الشروط :- - خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمندوب مبيعات في مجال المنتجات الغذائية. - السن لا يزيد عن 35 سنة. - القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية. - يشترط رخصة قيادة طبيعة التعاقد:- - راتب 2500 ريال+ عمولة + يوجد زيادة سنوية - مسمى التأشيرة مندوب مبيعات. - الشركة تتحمل (السكن - إنتقالات - تأمين طبي - تذاكر طيران كل سنتين– تليفون – سيارة) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة للتواصل وارسال الCVعلى الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094055
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