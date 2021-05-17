مطلوب مندوبين مبيعات خارجي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض - السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مندوب مبيعات لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض *الشروط :- - خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمندوب مبيعات في مجال المنتجات الغذائية. - السن لا يزيد عن 35 سنة. - القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية. - يشترط رخصة قيادة طبيعة التعاقد:- - راتب 2500 ريال+ عمولة + يوجد زيادة سنوية - مسمى التأشيرة مندوب مبيعات. - الشركة تتحمل (السكن - إنتقالات - تأمين طبي - تذاكر طيران كل سنتين– تليفون – سيارة) للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتية وكتابة اسم الوظيفة للتواصل وارسال الCVعلى الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/5/2021
رقم الإعلان: 2094055
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مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض – السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض **الشروط :- - خبرة لا تقل عن عامين في مجال مبيعات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: متوفر مندوبين ومندوبات مبيعات من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

متوفر مندوبين ومندوبات مبيعات من المغرب و تونس

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- في الرياض السعودية

يتوفر مكتب الاسمر نور الغرب على مندوبين ومندوبات مبيعات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالأن.
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الرياض - السعودية
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اتصل

29/4/2021
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