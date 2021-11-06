مطلوب مندوبين مبيعات خارجي

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب مندوبين مبيعات خارجية للعمل في مصنع في مدينة 6 اكتوبر راتب مميز+عمولة علي البيع+بدلات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01123644995

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العنوان: المنطقة الصناعية 2- الخي السادس
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110146
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السعر
تاريخ الإعلان
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مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي

(للإيجار)

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6/11/2021
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sales in fashion

(فرصة عمل)

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6/11/2021
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موظفين مبيعات داخل الفروع (SALES IN DOOR ) للعمل بكبرى شركات الازياء UAE

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6/11/2021
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سجاد ذهبي واخضر

(للبيع)

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6/11/2021
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6/11/2021
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عقار للبيع

(للبيع)

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العنوان:

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6/11/2021
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6/11/2021
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6/11/2021
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الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(فرص)

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة.
العنوان:

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2,000 جنيه

6/11/2021
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(فرصة عمل)

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5/11/2021
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5/11/2021
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5/11/2021
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5/11/2021
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شركة تصنيع يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و .
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5/11/2021
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5/11/2021
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