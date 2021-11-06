مطلوب مندوبين مبيعات خارجي

(فرصة عمل)
|مطلوب مندوبين مبيعات خارجية للعمل في مصنع في مدينة 6 اكتوبر راتب مميز+عمولة علي البيع+بدلات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01123644995
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|العنوان:
|المنطقة الصناعية 2- الخي السادس
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110146
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