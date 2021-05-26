مطلوب مندوبين مبيعات أنظمة نقاط البيع للعمل بالسعودية

عاجل مطلوب لشركة صناعات إلكترونية كبرى بالرياض مندوبين مبيعات في أنظمة نقاط البيع ( أجهزة الكاشير، طابعات الفواتير، طابعات الباركود، الموازين الإلكترونية، وبرامج نقاط البيع) الشروط خبرة تبدأ من 4 سنوات كمندوب مبيعات. السن لا يزيد عن 35 سنة. يشترط رخصة قيادة طبيعة التعاقد راتب 6000 ريال الشركة تتحمل كل شئ (السكن - إنتقالات - - تأمين طبي - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء إرسال CV على