مطلوب مندوبين مبيعات أنظمة نقاط البيع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لشركة صناعات إلكترونية كبرى بالرياض مندوبين مبيعات في أنظمة نقاط البيع ( أجهزة الكاشير، طابعات الفواتير، طابعات الباركود، الموازين الإلكترونية، وبرامج نقاط البيع) الشروط خبرة تبدأ من 4 سنوات كمندوب مبيعات. السن لا يزيد عن 35 سنة. يشترط رخصة قيادة طبيعة التعاقد راتب 6000 ريال الشركة تتحمل كل شئ (السكن - إنتقالات - - تأمين طبي - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء إرسال CV على
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095113
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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