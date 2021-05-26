مطلوب مندوبين مبيعات آثاث مكتبي للعمل بالسعودية

عاجل مطلوب لشركة صناعات إلكترونية كبرى بالرياض مندوبين مبيعات في الأثاث المكتبي الشروط :- خبرة تبدأ من 4 سنوات كمندوب مبيعات في مجال المبيعات. السن لا يزيد عن 35 سنة. القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية. يشترط رخصة قيادة. طبيعة التعاقد:- - راتب مجزى 6000 ريال - الشركة تتحمل كل شئ (السكن - إنتقالات - تأمين طبي - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء إرسال CV على الواتساب