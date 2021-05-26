مطلوب مندوبين مبيعات آثاث مكتبي للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لشركة صناعات إلكترونية كبرى بالرياض مندوبين مبيعات في الأثاث المكتبي الشروط :- خبرة تبدأ من 4 سنوات كمندوب مبيعات في مجال المبيعات. السن لا يزيد عن 35 سنة. القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية. يشترط رخصة قيادة. طبيعة التعاقد:- - راتب مجزى 6000 ريال - الشركة تتحمل كل شئ (السكن - إنتقالات - تأمين طبي - تذاكر الطيران ) للمهتمين برجاء إرسال CV على الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095114
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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