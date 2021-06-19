(فرصة عمل)
|مطلوب مندوبات مبيعات لشركة توريدات مستحضرات تجميل وعطور بنات فقط بالقاهرة للعمل في تسويق منتجات تجميل بالكاتالوج للعمل من الساعه 11صباحا حتي5مساءا يوميا ماعدا الجمعه اجازة بمرتب بالضافة للعمولات يصل الي 3500 ج شهري للاستفسار ت. . 01096713165
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وائل
|التليفون:
|01096713165
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العباسية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097912
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