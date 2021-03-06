مطلوب مندوبات مبيعات بمحلات تجارية فخمة بقطر

(فرصة عمل)

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب مندوبات مبيعات بمحلات تجارية فخمة بقطر الراتب 2500 ريال قطري متوفر السكن و المواصلات و التامين الطبي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mastercontac
التليفون: 0762436643

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: hay-hassani, HA- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086678
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب متخصص_معجنات_بنانيه للعمل بالمملكة العربية السعودية بمدينة الزلفى

مطلوب متخصص_معجنات_بنانيه للعمل بالمملكة العربية السعودية بمدينة الزلفى

(فرصة عمل)

•مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية بمدينة الزلفى بالمسمى التالي #متخصص_معجنات_بنانيه (مناقيش) ش.
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1 ريال

6/3/2021
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(فرصة عمل)

نقدم لكم نفسنا نحن شركة مستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العام.

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6/3/2021
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besoin d'une femme de ménage ! contactez nous.

(فرص)

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6/3/2021
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besoin de femme de menage contactez nous

(فرص)

master contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby Sit.

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6/3/2021
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مطلوب للعمل بشركة تموين بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي :

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بشركة تموين بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : #شيفات_طبخ(ساخن وبارد) شروط الوظي.
القسم: 

1 ريال

4/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارابيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و نادل.

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2/3/2021
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صورة الاعلان: *مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسمى التالي :

*مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسمى التالي :

(فرصة عمل)

*مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسمى التالي : #Waitress *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شها.
القسم: 

1 ريال

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة).

مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة).

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). #مصففات_شعر_محترفات • الشروط الوظيفي.
القسم: 

1 درهم

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

(فرصة عمل)

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في إيجاد فرص الش.
القسم: 

2,000 درهم

1/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارابيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و نادلات ونادلين الراتب.
القسم: 

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

مطلوب سطاف كامل لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارابيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و نادلات ونادلين الرات.
القسم: 

اتصل

27/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء

مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

نقدم لكم نفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العا.
القسم: 

اتصل

26/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

مطلوب سطاف لافتتاح الفرع التاني لمطعم بوفي الخيمة بالدارالبيظاء

(فرصة عمل)

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في إيجاد فرص الش.
القسم: 

2,000 درهم

26/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et

مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et

(فرصة عمل)

نقدم لكم نفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد العا.
القسم: 

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25/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف للعمل

مطلوب سطاف للعمل

(فرصة عمل)

مطلوب سطاف للعمل بمطعم فخم بالدار البيضاء chef de cuisine et sous chef et des aides cuisiniers.
القسم: 

اتصل

25/2/2021
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