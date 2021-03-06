(فرصة عمل)
|مطلوب مندوبات مبيعات بمحلات تجارية فخمة بقطر الراتب 2500 ريال قطري متوفر السكن و المواصلات و التامين الطبي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontac
|التليفون:
|0762436643
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|hay-hassani, HA- CASABLANCA, Casablanca-Settat
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086678
1 ريال
اتصل
اتصل
2,000 درهم
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 درهم
2,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 درهم
2,500 درهم
اتصل