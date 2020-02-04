مطلوب مناديب مبيعات هوريكا للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات التجارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فوراً:- ::{{● مندوب مبيعات هوريكا ●}}:: 1- خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مبيعات الهوريكا في الرياض في مجال المواد الغذائية ( المبيعات على الفنادق والمطاعم والشركات ). 2- يوجد لديه شبكة عملاء في الرياض {{ بآدري بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى+ الشهادات . فى عنوان الرسالة مثال ::(مندوب هوريكا)::}} sh@eltaef.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01095999371 - 01025009252
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051842
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4,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
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