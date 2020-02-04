مطلوب مناديب مبيعات هوريكا للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات التجارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فوراً:- ::{{● مندوب مبيعات هوريكا ●}}:: 1- خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مبيعات الهوريكا في الرياض في مجال المواد الغذائية ( المبيعات على الفنادق والمطاعم والشركات ). 2- يوجد لديه شبكة عملاء في الرياض {{ بآدري بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى+ الشهادات . فى عنوان الرسالة مثال ::(مندوب هوريكا)::}} sh@eltaef.com www.eltaef.com 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على ال