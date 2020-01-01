مطلوب مناديب مبيعات مصاعد لشركة مصاعد بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة مصاعد بالسعودية .نجران :- مطلوب فورا :ـ ::{{● مناديب مبيعات مصاعد●}}:: - راتب 2000 ريال + 500 ريال اعاشة - شرط خبرة فى مجال المصاعد {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( مندوب مبيعات مصاعد )::} 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 eltaef.hr2@gmail.com www.eltaef.com - 📌{{● الحضور مباشرا بان المقاب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047348
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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