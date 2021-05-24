مطلوب مناديب مبيعات للسعودية فوووورا

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تفاصيل الإعلان
تطلب شركة العادلي للسفريات فووورا # مناديب مبيعات # أدوات مكتبية ومدرسية يشترط خبرة فى مجال التسويق – حسن المظهر – العمر لايزيد عن 35 عام - للعمل بالمملكة العربية السعودية ( الرياض - الاحساء ) # المقابلة الشخصية مع صاحب العمل يوم الاربعاء الموافق 26 /5 /2021 الساعة 2 ظهرا # * برجاء ارسال السيرة الذاتية الينا وكتابة المسمى الوظيفى بموضوع الرسالة او الاتصال بنا للاستفسار والتوضيح * الزقازيق . الزراعة . حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد 01001708994 -0102330666
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة العادلي
التليفون: 01001708994 - 01023306662

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الزقازيق الزراعة حى مبارك كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبرماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094814
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن

يونيفورم شركات الامن

(للبيع)

يونيفورم شركات الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق

مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق

(مطلوب للإيجار)

مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق ومدة التعاقد من سنة او اكثر و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة

(مطلوب للإيجار)

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بعقو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة

(مطلوب للإيجار)

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بعقو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق

مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق

(مطلوب للإيجار)

مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق ومدة التعاقد من سنة او اكثر و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدراء فنادق

مطلوب مدراء فنادق

(فرصة عمل)

عاجل لكبري فنادق بالمملكة العربية السعودية تطلب مديرين فنادق - خبرة لا تقل عن 3 سنوات المقابلات بمقر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

24/5/2021
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صورة الاعلان: يونيفورم تمريض - موديلات زي تمريض

يونيفورم تمريض - موديلات زي تمريض

(للبيع)

يونيفورم تمريض - موديلات زي تمريض 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: School Uniforms

School Uniforms

(للبيع)

School Uniforms يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مست.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي .

للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي .

(للإيجار)

للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي . 2نوم 2ريسبشن حمام واحد فرش راقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز شارع عباس العقاد مدينة نصر

للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز شارع عباس العقاد مدينة نصر

(للإيجار)

للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز شارع عباس العقاد مدينة نصر . 2نوم . 2ريسبشن .2حمام مكيفة بالكامل بجمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر

للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر

(للإيجار)

عروض اليوم . للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مباشرة . 2نوم 2ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: شقتك جاهزة ع الاستلام فى كمبوند جاليريا مون فالى

شقتك جاهزة ع الاستلام فى كمبوند جاليريا مون فالى

(للبيع)

فى قلب جولد سكوير امتلك شقتك فى التجمع الخامس استلام فورى و ع بعد 15 دقيقة من طريق السويس باطلالة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

336,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: شقتك ع المفتاح فى جاليريا مون فالى قريب من الجامعة الامريكية

شقتك ع المفتاح فى جاليريا مون فالى قريب من الجامعة الامريكية

(للتقسيط)

فى قلب جولدن سكوير بالتجمع الخامس هتمتلك شقتك قريب من الجامعة الامريكية باطلالة مميز ع كريستال لاجون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

333,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الراقي . شقة مفروشة للإيجار بموقع مميز جدا حسنين هيكل الرئيسي

لأصحاب الذوق الراقي . شقة مفروشة للإيجار بموقع مميز جدا حسنين هيكل الرئيسي

(للإيجار)

لأصحاب الذوق الراقي . شقة مفروشة للإيجار بموقع مميز جدا حسنين هيكل الرئيسي من عباس العقاد . مدينة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

24/5/2021
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