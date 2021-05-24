مطلوب مناديب مبيعات للسعودية فوووورا

(فرصة عمل)
|تطلب شركة العادلي للسفريات فووورا # مناديب مبيعات # أدوات مكتبية ومدرسية يشترط خبرة فى مجال التسويق – حسن المظهر – العمر لايزيد عن 35 عام - للعمل بالمملكة العربية السعودية ( الرياض - الاحساء ) # المقابلة الشخصية مع صاحب العمل يوم الاربعاء الموافق 26 /5 /2021 الساعة 2 ظهرا # * برجاء ارسال السيرة الذاتية الينا وكتابة المسمى الوظيفى بموضوع الرسالة او الاتصال بنا للاستفسار والتوضيح * الزقازيق . الزراعة . حى مبارك ش كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبر ماركت ابو احمد 01001708994 -0102330666
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العادلي
|التليفون:
|01001708994 - 01023306662
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|العنوان:
|الزقازيق الزراعة حى مبارك كلية الزراعة والتجنيد بجوار سوبرماركت ابو احمد- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094814
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