مطلوب مناديب مبيعات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مناديب مبيعات للعمل في المملكة العربية السعودية منطقة الدمام شركة مواد اغذائية تخصص مياة مع بعض المنتجات الاخري راتب 2000 ريال مع توفر السكن والتامن الطبي والاقامة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \00201120210130 او 00201060246048
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046678
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/12/2019
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شركة اجهزة منزلية كبرى بجسر السويس تطلب موظفين

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

العمل بفروع القاهرة - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات طباعه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات طباعه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مصمم جرافيك وا مندوب مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب مصمم جرافيك وا مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 1- مندوب مبيعات مصاعد راتب 2500 ريال مع واحد من المية نسبة مع توفير السكن والتامين الطبي والمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى توكيلات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل - في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى توكيلات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مجموعة توكيلات شركات كبرى تطلب (( اريال -امريكانا -شيبسي نظرآ للتوسعات تطلب الوظائف الاتية مناديب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
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