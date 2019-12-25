(فرصة عمل)
|مطلوب مناديب مبيعات للعمل في المملكة العربية السعودية منطقة الدمام شركة مواد اغذائية تخصص مياة مع بعض المنتجات الاخري راتب 2000 ريال مع توفر السكن والتامن الطبي والاقامة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \00201120210130 او 00201060246048
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
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|العنوان:
|105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046678
1 ريال
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2,000 ريال
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3,000 ريال
2,500 ريال
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