مطلوب مناديب مبيعات برخصة نقل خفيف سعودية لشركة مياة بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع المياة بالسعودية.الرياض .:- #Sales_Representative #مندوب_مبيعات مطلوب فوراً:ـ ::{{● سائق ومندوب مبيعات .معا ●}}:: - يشترط سبق وعمل مندوب للشركة مياه/ او مشابه. ولدية رخصة قياده نقل خفيف سعودية - راتب ثابت + تامين طبي + سكن + إقامة . -عمولة ٢٥ هللة على الكرتون عند تحقيق ٦٠٠٠ كرتون بالشهر - مابعد ٦٠٠٠ كرتون ٤٠ هللة الي ان يصل الي ١٠ آلاف كرتون بعد ذلك ريال واحد على الكرتون - فية حالة رغبة وجود عامل يتم توفيره وممكن الاستغناء عن