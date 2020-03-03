مطلوب مناديب مبيعات برخصة نقل خفيف سعودية لشركة مياة بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع المياة بالسعودية.الرياض .:- #Sales_Representative #مندوب_مبيعات مطلوب فوراً:ـ ::{{● سائق ومندوب مبيعات .معا ●}}:: - يشترط سبق وعمل مندوب للشركة مياه/ او مشابه. ولدية رخصة قياده نقل خفيف سعودية - راتب ثابت + تامين طبي + سكن + إقامة . -عمولة ٢٥ هللة على الكرتون عند تحقيق ٦٠٠٠ كرتون بالشهر - مابعد ٦٠٠٠ كرتون ٤٠ هللة الي ان يصل الي ١٠ آلاف كرتون بعد ذلك ريال واحد على الكرتون - فية حالة رغبة وجود عامل يتم توفيره وممكن الاستغناء عن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01065529030

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2055066
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