مطلوب مناديب مبيعات برخصة نقل خفيف سعودية لشركة مياة بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع المياة بالسعودية.الرياض .:- #Sales_Representative #مندوب_مبيعات مطلوب فوراً:ـ ::{{● سائق ومندوب مبيعات .معا ●}}:: - يشترط سبق وعمل مندوب للشركة مياه/ او مشابه. ولدية رخصة قياده نقل خفيف سعودية - راتب ثابت + تامين طبي + سكن + إقامة . -عمولة ٢٥ هللة على الكرتون عند تحقيق ٦٠٠٠ كرتون بالشهر - مابعد ٦٠٠٠ كرتون ٤٠ هللة الي ان يصل الي ١٠ آلاف كرتون بعد ذلك ريال واحد على الكرتون - فية حالة رغبة وجود عامل يتم توفيره وممكن الاستغناء عن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01065529030
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055066
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل