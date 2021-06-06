مطلوب مناديب مبيعات اناث وذكور

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مناديب مبيعات اناث وذكور - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مطلوب مناديب مبيعات اناث وذكور للعمل فى شركه التقوى فى مجال المنتجات الغذائيه مرتب 2000 جنيه اساسي عموله 1% زياده بعد ثلاث شهور زياده سنويه تامينات اجتماعيه بعد 6 شهور مواعيد العمل من 10-6 مساءا للاتصال واتس :01126022295 العنوان:16 شارع المسجد متفرع من شارع العشرين عين شمس الشرقيه - القاهره
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه التقوى
التليفون: 01126022295

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 16 شارع المسجد متفرع من شارع العشرين عين شمس الشرقيه- عين شمس الشرقيه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096115
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب معلم تحميص بن - في القاهرة مصر

مطلوب معلم تحميص بن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم تحميص بن خبره لا تقل عن 5 سنوات خبره في القلي وتحميص .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

6/6/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حرة للسعودية - في القاهرة مصر

تاشيرات حرة للسعودية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تاشيرات حرة للسعودية ✈️✈️✈️ جميع المهن ⭐️є.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/5/2021
صورة الاعلان: (موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية - في القاهرة مصر

(موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

(موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ( براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب بائع اثاث - في القاهرة مصر

مطلوب بائع اثاث

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/5/2021
صورة الاعلان: تعلن كبري المجموعات بالمملكة العربية السعودية عن حاجاتها الي ممرضات بالدمام - في القاهرة مصر

تعلن كبري المجموعات بالمملكة العربية السعودية عن حاجاتها الي ممرضات بالدمام

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن كبري المجموعات بالمملكة العربية السعودية عن حاجاتها الي ممرضات بالدمام و الخبر * ممرضات بكالريو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفات مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب موظفات مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

إلى حملة المؤهلات العليـا مطلوب موظفات للعمل لدى شركة مقاولات كبرى بالسعودية والإمارات موظفات مبيعات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 دولار

19/4/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب 3 مندوب اناره ونجف - في القاهرة مصر

مطلوب 3 مندوب اناره ونجف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3مندوب مبيعات ادوات اناره ونجف خبره في نفس المجال فتره لا تق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,800 ريال

17/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب مصمم متجر - في القاهرة مصر

مطلوب مصمم متجر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصمم للعمل في متجر الكتروني خاص بي المفروشات خبره في التصوير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/4/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس بتوفرلك أعلى جودة بأقل سعرللكومباكت hpl - في القاهرة مصر

جرين هاوس بتوفرلك أعلى جودة بأقل سعرللكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لدينا أحدث تصاميم وحدات الحمام بأجود الخامات الموجودة في السوق مصممة بمواصفات اوربية لتناسب احتياجات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

29/3/2021
صورة الاعلان: كومباكت جرين هاوس افضل جودة ومنتجات مستوردة - في القاهرة مصر

كومباكت جرين هاوس افضل جودة ومنتجات مستوردة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حمامات ترابيزات- كراسى – لوكر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

21/3/2021
صورة الاعلان: مدير مشتريات - في القاهرة مصر

مدير مشتريات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مدير مشتريات لسلسله متاجر فاكهه وخضروات بالسعوديه لديه خبره لاتقل عن 5 سنوات بالمجال وعلي دراي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/3/2021
صورة الاعلان: كومباكت hpl ضد للحشرات والبكتريا سهل التركيب والصيانة - في القاهرة مصر

كومباكت hpl ضد للحشرات والبكتريا سهل التركيب والصيانة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تعمل قواطيع حمامات بس يكون شكلها مميز وجميل وخامتها تعيش معاك هتلاقى كل اللى انت بدور عليه عندن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

10/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل فى الدمام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن #شركة_الباحه _للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمدينه الدمام -المنطقة الشرقيه مطلوب فوراً للعم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager