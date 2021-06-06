(فرصة عمل)
|مطلوب مناديب مبيعات اناث وذكور للعمل فى شركه التقوى فى مجال المنتجات الغذائيه مرتب 2000 جنيه اساسي عموله 1% زياده بعد ثلاث شهور زياده سنويه تامينات اجتماعيه بعد 6 شهور مواعيد العمل من 10-6 مساءا للاتصال واتس :01126022295 العنوان:16 شارع المسجد متفرع من شارع العشرين عين شمس الشرقيه - القاهره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه التقوى
|التليفون:
|01126022295
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|16 شارع المسجد متفرع من شارع العشرين عين شمس الشرقيه- عين شمس الشرقيه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096115
2,500 ريال
اتصل
4,000 جنيه
اتصل
(طلب عمل)- في القاهرة مصر
اتصل
100 دولار
1,800 ريال
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
اتصل