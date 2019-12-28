مطلوب مناديب مبيعات المونيوم-حديد - استانليس- للسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات الديكور والابواب الحديدية والخشبية لفروعها بأنحاء المملكة العربية السعودية :- الشركة تعمل .فى {{ صناعة وتوردي وتركيب اعمال الاستانليس ستيل والحديد بمختلف انواعها بالأعمال الخشبيه والديكور وزخرفه الحديد والالمونيوم والاستانبيستيل و صناعه الابواب الحديديه والخشبيه في هيئة ابواب و درابزينات وشبابيك}} مطلوب فوراً:- 📌::{{● مناديب مبيعات/حديد والمونيوم واستانليس ●}}::📌 ✅- خبرة تتراوح من 3 : 10 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333-01095999371-01025009252
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046840
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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