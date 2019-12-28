مطلوب مناديب مبيعات المونيوم-حديد - استانليس- للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات الديكور والابواب الحديدية والخشبية لفروعها بأنحاء المملكة العربية السعودية :- الشركة تعمل .فى {{ صناعة وتوردي وتركيب اعمال الاستانليس ستيل والحديد بمختلف انواعها بالأعمال الخشبيه والديكور وزخرفه الحديد والالمونيوم والاستانبيستيل و صناعه الابواب الحديديه والخشبيه في هيئة ابواب و درابزينات وشبابيك}} مطلوب فوراً:- 📌::{{● مناديب مبيعات/حديد والمونيوم واستانليس ●}}::📌 ✅- خبرة تتراوح من 3 : 10 سنوات {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الو