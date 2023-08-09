مطلوب مناديب بيع من الجنسين

(Job Opportunity)
|مطلوب مناديب بيع فلاتر مياه من الجنسين بمرتب ثابت يبدا من 2500 جنيه الى 6000 جنيه بالعموله راحه اسبوعية للعمل 7 ساعات يوميا متوفر انتقالات لا يوجد اى رسوم للعمل العمل مباشر خبرة او بدون للتقديم يرجى الاتصال على الارقام التالية من الساعه 9 ص ل 6 م يوميا تليفون : 01282408886 -01204704727 العنوان : جسر السويس امام فندق كونكورد ونادى الشمس وبجوار مترو نادى الشمس و البنك الاهلى المصرى
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Doaa Adel
|Telephone:
|01124814173
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|ش الوحدة شارع جسر السويس امام فندق كونكورد السلام - القاهرة- عين شمس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,500 Pound
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240463
2,500 Pound
3,000 Riyal
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2,000 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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