مطلوب مناديب بيع من الجنسين

مطلوب مناديب بيع فلاتر مياه من الجنسين بمرتب ثابت يبدا من 2500 جنيه الى 6000 جنيه بالعموله راحه اسبوعية للعمل 7 ساعات يوميا متوفر انتقالات لا يوجد اى رسوم للعمل العمل مباشر خبرة او بدون للتقديم يرجى الاتصال على الارقام التالية من الساعه 9 ص ل 6 م يوميا تليفون : 01282408886 -01204704727 العنوان : جسر السويس امام فندق كونكورد ونادى الشمس وبجوار مترو نادى الشمس و البنك الاهلى المصرى