مطلوب مناديب بيع من الجنسين

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Ad Information
مطلوب مناديب بيع فلاتر مياه من الجنسين بمرتب ثابت يبدا من 2500 جنيه الى 6000 جنيه بالعموله راحه اسبوعية للعمل 7 ساعات يوميا متوفر انتقالات لا يوجد اى رسوم للعمل العمل مباشر خبرة او بدون للتقديم يرجى الاتصال على الارقام التالية من الساعه 9 ص ل 6 م يوميا تليفون : 01282408886 -01204704727 العنوان : جسر السويس امام فندق كونكورد ونادى الشمس وبجوار مترو نادى الشمس و البنك الاهلى المصرى
Contact The Advertiser:
Contact Name: Doaa Adel
Telephone: 01124814173

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: ش الوحدة شارع جسر السويس امام فندق كونكورد السلام - القاهرة- عين شمس
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 2,500 Pound
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240463
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب مناديب بيع من الجنسين - in Cairo Egypt

مطلوب مناديب بيع من الجنسين

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب مناديب بيع من الجنسين للعمل لشركة فلاتر لتنقية المياه بمرتب ثابت يبدأمن 2500 جنيه الي 3500 جني.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

2,500 Pound

9/8/2023
Ad Photo: مطلوب 10 مندوب مبيعات رخام - in Cairo Egypt

مطلوب 10 مندوب مبيعات رخام

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 10 مندوب مبيعات خبره لا تقل عن 5 سنوات في مجال الرخام والج.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

3,000 Riyal

23/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الاستقدام بالسعوديه ( الرياض ) : اختصاصى تسويق بالشروط الاتيه : حاصل على مؤهل .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

19/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات التطوير العقارى والمقاولات بالسعوديه ( مكه المكرمه ) : مدير مبيعات عقارى بالشروط.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات التطوير العقارى والمقاولات بالسعوديه ( مكه المكرمه ) : مدير تسويق عقارى بالشروط ا.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الاستقدام بالسعوديه ( الرياض ) : اختصاصى تسويق بالشروط الاتيه : حاصل على مؤهل .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/7/2023
Ad Photo: مطلوب 10 مشرف مبيعات مياه - in Cairo Egypt

مطلوب 10 مشرف مبيعات مياه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 10 مشرف مبيعات قطاعي خبره في الإقناع والتفاهم مع العملاء و.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

2,000 Riyal

16/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الاستقدام بالسعوديه ( الرياض ) : اختصاصى تسويق بالشروط الاتيه : حاصل على مؤهل.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

13/7/2023
Ad Photo: مطلوب اخصائي تسويق لمصنع ادوات صحية - in Cairo Egypt

مطلوب اخصائي تسويق لمصنع ادوات صحية

(Job request)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة الاهرام لالحاق العمالةالمصرية بالخارج ترخيص رقم 128 🇪🇬 عن توافر فرصة عمل #.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

11/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

Required for major recruitment companies in Saudi Arabia: Marketing specialist : Graduated with a .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

5/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركه يونيتيد للتوظيف للخارج ترخيص رقم 585 عن احتياجها لكبرى شركات المواد الغذائيه في السعودية :.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

26/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الشركات الهندسيه بالسعوديه ( حائل ) : مسؤول تسويق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سن.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

24/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الشركات الهندسيه بالسعوديه ( حائل ) :مسؤول تسويق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

23/6/2023
Ad Photo: مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بشركة حلويات ومواد غذائية بالسعودية الدمام - in Cairo Egypt

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بشركة حلويات ومواد غذائية بالسعودية الدمام

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل فى شركة حلويات ومواد.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

13/6/2023
Ad Photo: مطلوب مناديب ومشرفين ومديرين - in Cairo Egypt

مطلوب مناديب ومشرفين ومديرين

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية للعمل لدي شركة توريد وتوزيع مواد البناء بمكة - حديد التسليح.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

5/6/2023
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