مطلوب مناديب بيع من الجنسين للعمل لشركة فلاتر لتنقية المياه بمرتب ثابت يبدأمن 2500 جنيه الي 3500 جنيه حسب الخبرة وعمولة تصل الي 4000 جنيه للعمل 7 ساعات متوفر انتقالات خاصة للمناديب طوال ساعات العمل ويوم اجازة اسبوعية + حوافز انتظام + ومكافأة للمتميزين في العمل يوجد تدريب وتأهيل للمبتدئين تأمينات اجتماعية وصحية السن من 18 سنه حتي 35 سنه جميع المؤهلات ولا يقل عن ثانوية للتقديم يرجي الاتصال علي الارقام التالية من الساعة 9 ص ل 6 م يوميا تليفون : 01282408886 العنوان : جسر السويس امام فندق كونكورد ونا