مطلوب مناديب بيع من الجنسين

(Job Opportunity)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
مطلوب مناديب بيع من الجنسين للعمل لشركة فلاتر لتنقية المياه بمرتب ثابت يبدأمن 2500 جنيه الي 3500 جنيه حسب الخبرة وعمولة تصل الي 4000 جنيه للعمل 7 ساعات متوفر انتقالات خاصة للمناديب طوال ساعات العمل ويوم اجازة اسبوعية + حوافز انتظام + ومكافأة للمتميزين في العمل يوجد تدريب وتأهيل للمبتدئين تأمينات اجتماعية وصحية السن من 18 سنه حتي 35 سنه جميع المؤهلات ولا يقل عن ثانوية للتقديم يرجي الاتصال علي الارقام التالية من الساعة 9 ص ل 6 م يوميا تليفون : 01282408886 العنوان : جسر السويس امام فندق كونكورد ونا
Contact The Advertiser:
Contact Name: دعاء عادل
Telephone: 01124814173

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: عين شمس- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 2,500 Pound
Posting Date: 9/8/2023
Ad Number: 2240243
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب 10 مندوب مبيعات رخام - in Cairo Egypt

مطلوب 10 مندوب مبيعات رخام

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 10 مندوب مبيعات خبره لا تقل عن 5 سنوات في مجال الرخام والج.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

3,000 Riyal

23/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الاستقدام بالسعوديه ( الرياض ) : اختصاصى تسويق بالشروط الاتيه : حاصل على مؤهل .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

19/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات التطوير العقارى والمقاولات بالسعوديه ( مكه المكرمه ) : مدير مبيعات عقارى بالشروط.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات التطوير العقارى والمقاولات بالسعوديه ( مكه المكرمه ) : مدير تسويق عقارى بالشروط ا.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الاستقدام بالسعوديه ( الرياض ) : اختصاصى تسويق بالشروط الاتيه : حاصل على مؤهل .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/7/2023
Ad Photo: مطلوب 10 مشرف مبيعات مياه - in Cairo Egypt

مطلوب 10 مشرف مبيعات مياه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 10 مشرف مبيعات قطاعي خبره في الإقناع والتفاهم مع العملاء و.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

2,000 Riyal

16/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الاستقدام بالسعوديه ( الرياض ) : اختصاصى تسويق بالشروط الاتيه : حاصل على مؤهل.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

13/7/2023
Ad Photo: مطلوب اخصائي تسويق لمصنع ادوات صحية - in Cairo Egypt

مطلوب اخصائي تسويق لمصنع ادوات صحية

(Job request)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة الاهرام لالحاق العمالةالمصرية بالخارج ترخيص رقم 128 🇪🇬 عن توافر فرصة عمل #.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

11/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

Required for major recruitment companies in Saudi Arabia: Marketing specialist : Graduated with a .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

5/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركه يونيتيد للتوظيف للخارج ترخيص رقم 585 عن احتياجها لكبرى شركات المواد الغذائيه في السعودية :.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

26/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الشركات الهندسيه بالسعوديه ( حائل ) : مسؤول تسويق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سن.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

24/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الشركات الهندسيه بالسعوديه ( حائل ) :مسؤول تسويق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

23/6/2023
Ad Photo: مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بشركة حلويات ومواد غذائية بالسعودية الدمام - in Cairo Egypt

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بشركة حلويات ومواد غذائية بالسعودية الدمام

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل فى شركة حلويات ومواد.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

13/6/2023
Ad Photo: مطلوب مناديب ومشرفين ومديرين - in Cairo Egypt

مطلوب مناديب ومشرفين ومديرين

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية للعمل لدي شركة توريد وتوزيع مواد البناء بمكة - حديد التسليح.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

5/6/2023
Ad Photo: مطلوب مسوقات إلكترونى لكبرى شركات السياحة بالسعودية - in Cairo Egypt

مطلوب مسوقات إلكترونى لكبرى شركات السياحة بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للت.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

23/5/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager