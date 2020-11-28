(فرصة عمل)
|مطلوب ممرضة مغربية متخصصة تخاطب لطفل مريض توحد بمدينة الرياض السعودية لمن يهمها الامر من دوي الاختصاص التواصل معنا على الوتساب 00212669214565
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابواحمد
|التليفون:
|00212669214565
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|رباط- رباط
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074816
3,999 ريال
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
25 دولار
اتصل