مطلوب ممرضات و ممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق دولة قطر

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تفاصيل الإعلان
#عرض_وظيفي_متميز مطلوب ممرضات و ممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق بدولة قطر بالمسمى التالي: -ممرضين ( إناث وذكور ) **الوصف الوظيفي : -خبرة عملية لا تقل عن سنتين من تاريخ رخصة التمريض -الخبرة ( ممرضة بمستشفى / ممرضة الشركة / ممرضة المدرس / ممرض الطوارئ ) -يتوفر على خبرة عمل حديثة لا تزيد عن 3 أشهر -عند الموافقة على المترشح بالمقابلة يجب عليه البدء بإجراءات data flow محدث / مع إيصال -إتقان اللغة الإنجليزية كتابة و قراءة **الإمتيازات الوظيفية : -الراتب متميز 5000 ريال قطري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 22/6/2021
رقم الإعلان: 2097675
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صورة الاعلان: *مطلوب خبراء بصريات للعمل بمعارض بدولة قطر - في قطر

*مطلوب خبراء بصريات للعمل بمعارض بدولة قطر

(فرصة عمل)

- في قطر

#وظائف_قطر *مطلوب خبراء بصريات للعمل بمعارض بدولة قطر بالمسمى التالي : #خبراء_بصريات (إناث) *الشروط.
العنوان:

الدوحة - قطر

14,000 ريال

28/5/2021
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