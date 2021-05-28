مطلوب ممرضات و ممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق دولة قطر

#عرض_وظيفي_متميز مطلوب ممرضات و ممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق بدولة قطر بالمسمى التالي: -ممرضين ( إناث وذكور ) **الوصف الوظيفي : -خبرة عملية لا تقل عن سنتين من تاريخ رخصة التمريض -الخبرة ( ممرضة بمستشفى / ممرضة الشركة / ممرضة المدرس / ممرض الطوارئ ) -يتوفر على خبرة عمل حديثة لا تزيد عن 3 أشهر -عند الموافقة على المترشح بالمقابلة يجب عليه البدء بإجراءات data flow محدث / مع إيصال -إتقان اللغة الإنجليزية كتابة و قراءة **الإمتيازات الوظيفية : -الراتب متميز 5000 ريال قطري