مطلوب ممرضات وممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق بدولة قطر

(فرصة عمل)
|مطلوب ممرضات و ممرضين للعمل في العيادات والمواقع والمدارس والفنادق بدولة قطر بالمسمى التالي: -ممرضين ( إناث وذكور ) **الوصف الوظيفي : -خبرة عملية لا تقل عن سنتين من تاريخ رخصة التمريض -الخبرة ( ممرضة بمستشفى / ممرضة الشركة / ممرضة المدرس / ممرض الطوارئ ) -يتوفر على خبرة عمل حديثة لا تزيد عن 3 أشهر -عند الموافقة على المترشح بالمقابلة يجب عليه البدء بإجراءات data flow محدث / مع إيصال -إتقان اللغة الإنجليزية كتابة و قراءة **الإمتيازات الوظيفية : -الراتب متميز 5000 ريال قطري -ساعات العمل : 8
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097947
14,000 ريال