مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى

ممرضات الشروط : ـ على ان تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس ـ يفضل ان تكون المتقدمة حاصلة على رخصة الامارات الداتا فلو اوعلى ترخيص دبى DHA او أبو ظبي HAAD او على استعداد التقديم على الداتا فلو باسرع وقت من الاختيار ـ خبرة عملية لا تقل عن سنتين في إحدى منشآت الرعاية الصحية ـ على استعداد للانضمام على الفور أو إشعار قصير. ـ المعرفة في تغذية PEG / الرعاية ، رعاية NGT / التغذية ، القسطرة ، جهاز التنفس الصناعي ، رعاية القصبة الهوائية طبيعة التعاقد : ـ الراتب 5000 لى 7500 درهم + مكافات