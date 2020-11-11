مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى

(فرصة عمل)
|ممرضات الشروط : ـ على ان تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس ـ يفضل ان تكون المتقدمة حاصلة على رخصة الامارات الداتا فلو اوعلى ترخيص دبى DHA او أبو ظبي HAAD او على استعداد التقديم على الداتا فلو باسرع وقت من الاختيار ـ خبرة عملية لا تقل عن سنتين في إحدى منشآت الرعاية الصحية ـ على استعداد للانضمام على الفور أو إشعار قصير. ـ المعرفة في تغذية PEG / الرعاية ، رعاية NGT / التغذية ، القسطرة ، جهاز التنفس الصناعي ، رعاية القصبة الهوائية طبيعة التعاقد : ـ الراتب 5000 لى 7500 درهم + مكافات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|redaokasha
|التليفون:
|01092533165
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|العنوان:
|6 شارع جمال سالم- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 درهم
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072009
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
300 ريال