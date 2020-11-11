مطلوب ممرضات مقيمين بالامارات او بمصر لكبرى مراكزالرعاية الصحية بدبى

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تفاصيل الإعلان
ممرضات الشروط : ـ على ان تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس ـ يفضل ان تكون المتقدمة حاصلة على رخصة الامارات الداتا فلو اوعلى ترخيص دبى DHA او أبو ظبي HAAD او على استعداد التقديم على الداتا فلو باسرع وقت من الاختيار ـ خبرة عملية لا تقل عن سنتين في إحدى منشآت الرعاية الصحية ـ على استعداد للانضمام على الفور أو إشعار قصير. ـ المعرفة في تغذية PEG / الرعاية ، رعاية NGT / التغذية ، القسطرة ، جهاز التنفس الصناعي ، رعاية القصبة الهوائية طبيعة التعاقد : ـ الراتب 5000 لى 7500 درهم + مكافات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: redaokasha
التليفون: 01092533165

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العنوان: 6 شارع جمال سالم- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,500 درهم
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2072009
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