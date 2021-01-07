مطلوب ممرضات لكبري المجمعات الطبيه في السعوديه الشروط:. حاصله على بكالوريوس تمريض حاصله على برومترك رواتب مجزيه + سكن وإقامة انتقالات وتامين طبي من يرغب في إرسال السيره الذاتيه على الاميل do0083867@gmail.com أَو الاتصال او إرساله على الواتس 01093464780