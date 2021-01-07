(فرصة عمل)
|مطلوب ممرضات لكبري المجمعات الطبيه في السعوديه الشروط:. حاصله على بكالوريوس تمريض حاصله على برومترك رواتب مجزيه + سكن وإقامة انتقالات وتامين طبي من يرغب في إرسال السيره الذاتيه على الاميل do0083867@gmail.com أَو الاتصال او إرساله على الواتس 01093464780
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجمع الشفاء الطبي
|التليفون:
|01093464780
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079079
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
100 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
900 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل