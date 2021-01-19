(فرصة عمل)
|مطلوب ممرضات لكبرى المراكز الطبيه بالسعوديه لفروعها بالمدينه المنوره / الدمام/ الخبر/ الرياض ممرضات بكالريوس خبره لا تقل عن 3 سنوات يفضل الحاصلين على الداتا فلو او البرومترك بمرتبات مجزيه 4500 الى 5000 ريال تامين طبى / تزاكر طيران / سكن مؤمن يرجى ارسال السيره الذاتيه والشهادات truejobc@gmail.com 00201004868403 / 00201124884886
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- حي مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080570
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
4,000 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال