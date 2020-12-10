(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية. #ممرضات. الشروط : ـ خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال التمريض. ـ مؤهل دارسى (معهد تمريض ـ بكالوريوس تمريض ) طبيعة التعاقد : ـ الراتب للممرضة الحاصلة على بكالوريوس تمريض وبرومترك 4200 ريال ـ الراتب للممرضة الحاصلة على معهد تمريض وبرومترك 3700ريال الرواتب قابلة للزيادة على حسب الخبرة ومهارات العمل ـ مدة العقد سنتين + اجازة سنوية 21 يوم مدفوعة الاجر + اجازة اسبوعية يوم واحد ـ عدد ساعات العمل 8 ساعات ـ توفر السكن و المواصلات او بدل سكن و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تيسير عمر
|التليفون:
|01092533165
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|العنوان:
|6 gamal salem el dokki- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|47,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075789
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