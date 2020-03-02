(فرصة عمل)
|مطلوب ممرضات عدد 20 للعمل في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض الراتب 3500 ريال سعودي . موفر السكن والمواصلات والتامين الصحي . سارعوا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب عبر الارقام التالية هاتف + واتساب 0680352562 التابت 0524475826
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054767
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
5,500 درهم
15,000 درهم
7,500 درهم
5,000 ريال
1 ريال
3 درهم
1 درهم
1 درهم
1 درهم
اتصل