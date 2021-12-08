مطلوب ممرضات خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية ممرضات خبرة للعمل لدى مجمع طبي راقي بمدينة شرورة بالرياض ( شرط توفر الداتا فلو علي الاقل ) راتب 3500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والإقامة مكان العمل الرياض مسمي التاشيرة ممرضه دبلوم او بكالوريوس شرط توفر الداتا فلو على الأقل للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 ريال
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114713
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