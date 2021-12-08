مطلوب ممرضات خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية ممرضات خبرة للعمل لدى مجمع طبي راقي بمدينة شرورة بالرياض ( شرط توفر الداتا فلو علي الاقل ) راتب 3500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والإقامة مكان العمل الرياض مسمي التاشيرة ممرضه دبلوم او بكالوريوس شرط توفر الداتا فلو على الأقل للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com