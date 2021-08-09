مطلوب ممرضات خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية ممرضات خبره للعمل بمجمع طبي بالقصيم معهد حكومي الراتب 3500 قبل البرومترك وبعد البرومترك 4000 بكالوريوس قبل البرومترك 4000 ريال بعد البرومترك 4500 ريال مع توفير سكن مناسب مع توفيرالتامين الطبي والموصلات والاقامة مع تذاكر ذهاب وعوده للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102100
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3,000 ريال
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10,000 جنيه
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