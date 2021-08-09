مطلوب ممرضات خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية ممرضات خبره للعمل بمجمع طبي بالقصيم معهد حكومي الراتب 3500 قبل البرومترك وبعد البرومترك 4000 بكالوريوس قبل البرومترك 4000 ريال بعد البرومترك 4500 ريال مع توفير سكن مناسب مع توفيرالتامين الطبي والموصلات والاقامة مع تذاكر ذهاب وعوده للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com