مطلوب ممرضات خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 ممرضات خبره لا تقل عن 3 سنوات للعمل بمستشفي طبية راقي بمدينة جده الراتب 5500 مع توفير سكن مناسب مع توفيرالتامين الطبي والموصلات والاقامة شرط توفر البرومترك جاهز - السن لا يذيد عن 30 عام يفضل غير متزوجة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100891
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1,111 ريال
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30 ريال
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30 ريال
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