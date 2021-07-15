مطلوب ممرضات خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 ممرضات خبره لا تقل عن 3 سنوات للعمل بمستشفي طبية راقي بمدينة جده الراتب 5500 مع توفير سكن مناسب مع توفيرالتامين الطبي والموصلات والاقامة شرط توفر البرومترك جاهز - السن لا يذيد عن 30 عام يفضل غير متزوجة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com