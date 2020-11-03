مطلوب مقيمة نسا وتوليد بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب مقيمة نساء وتوليد ماجستير حديث للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية تفاصيل التعاقد : مدة العقد سنة اجازة سنوية مدفوعة الاجر الراتب متميز ويحدد حسب الخبرة . الإقامة / السكن/ تأمين طبى / تذاكر طيران على المستشفى مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081076
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,541,000 جنيه
89,000 جنيه
89,000 جنيه
226,000 جنيه
226,000 جنيه
184,000 جنيه
212,000 جنيه
95,000 جنيه
83,000 جنيه