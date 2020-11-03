مطلوب مقيمة نسا وتوليد بالطائف

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب مقيمة نساء وتوليد ماجستير حديث للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية تفاصيل التعاقد : مدة العقد سنة اجازة سنوية مدفوعة الاجر الراتب متميز ويحدد حسب الخبرة . الإقامة / السكن/ تأمين طبى / تذاكر طيران على المستشفى مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01101717170
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

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العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081076
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركات سياحة

يونيفورم شركات سياحة

(للبيع)

يونيفورم شركات سياحة 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: تصنيع سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

تصنيع سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

تصنيع سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/1/2021
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صورة الاعلان: امتلك شقتك امام منطقة البنوك في العاصمة الجديدة

امتلك شقتك امام منطقة البنوك في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

امتلك شقتك بمقدم254 الف بي بالقرب من قصر الرئاسي وحي الوزارات في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه عل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,541,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: الحق قبل زيادة الاسعار واستلم شاليهك بتراس ف بالم بيتش

الحق قبل زيادة الاسعار واستلم شاليهك بتراس ف بالم بيتش

(للتقسيط)

وامتلك شاليهك بالفرش هدية في ارقي قري العين السخنة- شاليه بمساحة65 مكون من(غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: صيف في شاليهك بروف علي بحر في العين السخنة

صيف في شاليهك بروف علي بحر في العين السخنة

(للتقسيط)

عيش الصيف اللى بتحلم بيها وسط ارقى خدمات في العين السخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس و كمان هتقسط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

(للبيع)

عيش فى مستوى عالى من الخدمات وامتلك شاليه دور اول بتراس لخصوصية ليك ولعيلتك قريب من حمامات سباحة و .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

(للبيع)

عيش فى مستوى عالى من الخدمات وامتلك شاليه دور اول بتراس لخصوصية ليك ولعيلتك قريب من حمامات سباحة و .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: ع بعد 70 دقيقة من القاهرة امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة

ع بعد 70 دقيقة من القاهرة امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة

(للتقسيط)

متشلش هم الطريق وتعالى بلو بلو العين السخنة ع بعد 70 دقيقة من القاهرة و امتلك شاليه 100 م ( 2 غرفة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شوف كل يوم اجمل بحر صافى وامتلك شاليهك فى السخنة

شوف كل يوم اجمل بحر صافى وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

فى Blue Blue العين السخنة هتقدر تمتلك شاليه بحديقة جميلة و تشوف اجمل بحر صافى قريب من كل الخدمات مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الراحة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى راس سدر

بتدور ع الراحة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى راس سدر

(للبيع)

عايز تعيش مرتاح وتستثمر فلوسك تعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

95,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر

باقل مقدم امتلك شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى (غرفة + حمام + ريسبشن + مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس قريب من اك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

83,000 جنيه

23/1/2021
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