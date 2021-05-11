مطلوب مقيمات جلدية

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تفاصيل الإعلان
لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية مقيمات جلدية ماسـتر حديث ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا للتوظيف
التليفون: 01280555515

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ش 26 يوليو ميدان سفتكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 ريال
تاريخ الإعلان: 11/5/2021
رقم الإعلان: 2093861
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