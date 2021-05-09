مطلوب مقيمات جلدية

(فرصة عمل)
|لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية مقيمات جلدية ماسـتر حديث ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093755
111 ريال
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اتصل
11 ريال
100 ريال
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100 ريال
20,000 ريال
100 ريال
30 ريال
20 ريال
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30 ريال
30 ريال
20 ريال