مطلوب مقاول لترميم شقة فى الدور الثالث ببرج حديث فى المريوطة فيصل الترميم عبارة عن خرسانات وسيراميك وكل مايلزم لاعادة الشقة الى حالتها الشقة مساحتها 235 متر فى برج حديث صدر له قرار ترميم من المركز القومى للبحوث الشقة فى الدور الثالث والبرج 10 ادوار وارضى بمنطقة حيوية بالشيشنى المريوطية فيصل الشقة 3 نوم و ريسبشن 4قطع و2حمام ومطبخ الدور الثالث عداد كهرباء بالشيشينى واجهة بحرية شرقية المريوطية برج حديث 2 اسانسير مدخل رخام اوللبييع على حالتها او للبدل بشقة اصغر للتواصل واتس اب /م محمد