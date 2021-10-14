مطلوب مقاول لترميم شقة فى الدور الثالث ببرج حديث فى المريوطة فيصل

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تفاصيل الإعلان
مطلوب مقاول لترميم شقة فى الدور الثالث ببرج حديث فى المريوطة فيصل الترميم عبارة عن خرسانات وسيراميك وكل مايلزم لاعادة الشقة الى حالتها الشقة مساحتها 235 متر فى برج حديث صدر له قرار ترميم من المركز القومى للبحوث الشقة فى الدور الثالث والبرج 10 ادوار وارضى بمنطقة حيوية بالشيشنى المريوطية فيصل الشقة 3 نوم و ريسبشن 4قطع و2حمام ومطبخ الدور الثالث عداد كهرباء بالشيشينى واجهة بحرية شرقية المريوطية برج حديث 2 اسانسير مدخل رخام اوللبييع على حالتها او للبدل بشقة اصغر للتواصل واتس اب /م محمد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد حسين
التليفون: 01099636879

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الوفاء والامل- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2021
رقم الإعلان: 2116571
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صورة الاعلان: نقاشة وتشطيب وديكورات - في الجيزة مصر

نقاشة وتشطيب وديكورات

(فرص)

- في الجيزة مصر

مروان لاعمال النقاشة والتشطيب ولاحدث الديكورات بحرفية واتقان في القاهرة والجيزة للتواصل : 011236096.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/10/2021
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