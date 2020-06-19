مطلوب معلم مقهى أو مسؤول مقهى بمنطقة حتا التابعة لإمارة دبي العمر مابين 25

(مطلوب)
|شركة "Master Contact Company" متواجدة بالدار البيضاء لتوظيف الشباب بالمغرب والخليج، وآيضا تقديم خدماتها مثل توفير خادمات للبيوت وسائيقين محترفين وآيضا حراس الامن الخاص. داخل المغرب وايضا بدول الخليج. 0645823886 0762436643 mastercontact.com@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontac
|التليفون:
|0645823886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|hay-hassani, HA- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061326
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل