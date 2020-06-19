مطلوب معلم مقهى أو مسؤول مقهى بمنطقة حتا التابعة لإمارة دبي العمر مابين 25

(مطلوب)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة "Master Contact Company" متواجدة بالدار البيضاء لتوظيف الشباب بالمغرب والخليج، وآيضا تقديم خدماتها مثل توفير خادمات للبيوت وسائيقين محترفين وآيضا حراس الامن الخاص. داخل المغرب وايضا بدول الخليج. 0645823886 0762436643 mastercontact.com@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mastercontac
التليفون: 0645823886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: hay-hassani, HA- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2020
رقم الإعلان: 2061326
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب معلم شاورما للعمل في السعوديه سلسله مطاعم الراتب 2500 - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

مطلوب معلم شاورما للعمل في السعوديه سلسله مطاعم الراتب 2500

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة "Master Contact Company" متواجدة بالدار البيضاء لتوظيف الشباب بالمغرب والخليج، وآيضا تق.
القسم: 

اتصل

19/6/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب الاستقدام الاميز نتوفر على أمهر العمالة المغربية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب الاستقدام الاميز نتوفر على أمهر العمالة المغربية

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

نتوفر على أمهر العمالة المغربية النسائية والرجالية من مختلف التخصصات (نادلات وكوفي شوب ونادلين. ومند.
القسم: 

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب لإلحاق العمالة بالخارج يتوفر لدينا اجود العمالة من الجنسية - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب لإلحاق العمالة بالخارج يتوفر لدينا اجود العمالة من الجنسية

(طلب عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة الخليج جوب لإلحاق العمالة بالخارج يتوفر لدينا اجود العمالة من الجنسية المغربية السادة الشركات و.
القسم: 

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن معلمين متخصصين أسماك - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن معلمين متخصصين أسماك

(فرصة عمل)

- في الدار البيضاء الكبرى المغرب

شركة تجزئة بالمملكة العربية السعودية تبحث عن: معلمين متخصصين أسماك خبرة في تجهيز و تنظيف وبيع الأسما.
القسم: 

اتصل

27/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager