مطلوب معلم معجنات مني شامية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف معلم معجنات وفطائر شامية سورية - لبنانية - صغيرة للعمل لدي مصنع معجنات وحلويات يعمل علي تجهيز الحفلات والمؤتمرات خبرة لا تقل عن 5 سنوات محترف يجيد التنسيق وتنظيم الحفلات الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات مكان العمل الرياض يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097528
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