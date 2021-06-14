مطلوب معلم معجنات مني شامية

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف معلم معجنات وفطائر شامية سورية - لبنانية - صغيرة للعمل لدي مصنع معجنات وحلويات يعمل علي تجهيز الحفلات والمؤتمرات خبرة لا تقل عن 5 سنوات محترف يجيد التنسيق وتنظيم الحفلات الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات مكان العمل الرياض يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130