مطلوب معلم معجنات مني شامية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 شيف معلم معجنات وفطائر شامية سورية - لبنانية - صغيرة للعمل لدي مصنع معجنات وحلويات يعمل علي تجهيز الحفلات والمؤتمرات خبرة لا تقل عن 5 سنوات محترف يجيد التنسيق وتنظيم الحفلات الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات مكان العمل الرياض يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097528
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شيفات جميع التخصصات

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28/5/2021
صورة الاعلان: شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها - في القاهرة مصر

شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها

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28/5/2021
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شيف مشويات بإقامة كاملة

(فرصة عمل)

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28/5/2021
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مطلوب استيورد مساعد شيف ثالث

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28/5/2021
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فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 ج

(فرصة عمل)

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28/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب ويترللعمل - في القاهرة مصر

مطلوب ويترللعمل

(فرصة عمل)

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مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + ح.
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القسم: 

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28/5/2021
صورة الاعلان: بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر - في القاهرة مصر

بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: عامل كافيتريا - في القاهرة مصر

عامل كافيتريا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عامل كافيتريا براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او اب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: موظفين استقبال وريسبشن - في القاهرة مصر

موظفين استقبال وريسبشن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ) سكن + 3 وجبات + مواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 خباز لسوبر ماركت - في القاهرة مصر

مطلوب 2 خباز لسوبر ماركت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خباز خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل في سوبرماركت كبير راقي ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تأمين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيفات جميع التخصصات - في القاهرة مصر

مطلوب شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب شيفات جميع التخصصات ) سخن – خباز – جزار – حلواني ( العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف ثالث - في القاهرة مصر

مساعد شيف ثالث

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مساعد شيف ثالث (ستورد) ( براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/5/2021
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