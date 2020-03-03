مطلوب معلم كريب + معلم بوفيهات للعمل في المملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية معلم كريب الراتب من 2500 ريال الى 3000 ريال سعودي + معلم بوفيهات الراتب من 3000 ريال الى 3500 ريال سعودي موفر السكن والاكل والمواصلات والتامين الصحي . سارعوا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب عبر الارقام التالية واتساب فقط 0670890380 +++ هاتف فقط 0654895166