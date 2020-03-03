مطلوب معلم كريب + معلم بوفيهات للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية معلم كريب الراتب من 2500 ريال الى 3000 ريال سعودي + معلم بوفيهات الراتب من 3000 ريال الى 3500 ريال سعودي موفر السكن والاكل والمواصلات والتامين الصحي . سارعوا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب عبر الارقام التالية واتساب فقط 0670890380 +++ هاتف فقط 0654895166
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب توظيف
|التليفون:
|00212524475826
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|العنوان:
|شركة توظيف- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055055
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