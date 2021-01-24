مطلوب معلم شورما وباريستا خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية معلم شورما وباريستا بنفس الوقت خبرة لا تقل عن سنتان للعمل لدي مطعم راقي بالرياض الراتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة والاعاشة العمل في الرياض يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com