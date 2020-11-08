مطلوب معلم شورما محترف

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تفاصيل الإعلان
معلم شورما خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في المطاعم للعمل لدي مطعم راقي لتقديم الوجبات السريعة بالقصيم راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة حسن المظهر والخلق يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتوصل مع شركة طويق وتسلب 01120210130 او 01060246048 م / احمد المدير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

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العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071658
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