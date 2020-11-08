مطلوب معلم شورما محترف

معلم شورما خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في المطاعم للعمل لدي مطعم راقي لتقديم الوجبات السريعة بالقصيم راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة حسن المظهر والخلق يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتوصل مع شركة طويق وتسلب 01120210130 او 01060246048 م / احمد المدير