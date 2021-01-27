مطلوب معلم شاورما لمطعم بمدينة الرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لمطعم فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية * معلم شاورما ترسل السيرة الذاتية يكون عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات على الايميل Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081757
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100 ريال
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50 ريال