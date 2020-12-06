مطلوب معلم شاورما لمطعم بمدينة الرياض

مطلوب لمطعم فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية * معلم شاورما ترسل السيرة الذاتية يكون عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات على الايميل Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515