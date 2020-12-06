مطلوب معلم شاورما لمطعم بمدينة الرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب لمطعم فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية * معلم شاورما ترسل السيرة الذاتية يكون عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات على الايميل Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075671
100 ريال
200 ريال
اتصل
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
1,600 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
111,111 ريال
30 ريال
555,555 ريال