مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
#وظائف_السعودية **مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *معلم شاورما على الفحم الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كمعلم شاورما قص وتتبيل و شك . ** دبلوم أو شهادة عمل. ** حصرا خبرة سابقة بدول الخليج العربي . **القدرة على التعامل مع سرعة تنفيذ الطلبات بإحترافية **المعرفة بالتعامل مع الخلطات والصوصات المتنوعة الخاصة بالشاورما ******** - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097585
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