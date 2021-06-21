#وظائف_السعودية **مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *معلم شاورما على الفحم الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كمعلم شاورما قص وتتبيل و شك . ** دبلوم أو شهادة عمل. ** حصرا خبرة سابقة بدول الخليج العربي . **القدرة على التعامل مع سرعة تنفيذ الطلبات بإحترافية **المعرفة بالتعامل مع الخلطات والصوصات المتنوعة الخاصة بالشاورما ******** - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر