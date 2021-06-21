(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية **مطلوب معلم شاورما على الفحم للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *معلم شاورما على الفحم الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كمعلم شاورما قص وتتبيل و شك . ** دبلوم أو شهادة عمل. ** حصرا خبرة سابقة بدول الخليج العربي . **القدرة على التعامل مع سرعة تنفيذ الطلبات بإحترافية **المعرفة بالتعامل مع الخلطات والصوصات المتنوعة الخاصة بالشاورما ******** - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة بالمقابلة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097585
14,000 ريال
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(فرصة عمل)- في السعودية
14,000 ريال
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اتصل
14,000 ريال